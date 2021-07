Dalla Francia, il PSG non si accontenta di Ramos: vuole un centrale del Napoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il PSG sta dominando il mercato europeo con acquisti di spessore internazionale. Non è un caso che la squadra di Parigi si sia fiondata su Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è tra gli indiziati a partire e De Laurentiis non si opporrebbe di fronte alla giusta offerta. Come riporta FootMercato, l'arrivo di Sergio Ramos alla Tour Eiffel non esclude l'acquisto di un altro grande difensore ed il primo nome sul taccuino del club parigino è quello di Koulibaly. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato già un incontro tra l'agente del senegalese e la dirigenza francese. Insomma, il Paris Saint-Germain fa sul serio, il presidente Al-Khelaïfi sta allestendo una squadra da ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il PSG sta dominando il mercato europeo con acquisti di spessore internazionale. Non è un caso che la squadra di Parigi si sia fiondata su Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è tra gli indiziati a partire e De Laurentiis non si opporrebbe di fronte alla giusta offerta. Come riporta FootMercato, l'arrivo di Sergioalla Tour Eiffel non esclude l'acquisto di un altro grande difensore ed il primo nome sul taccuino del club parigino è quello di Koulibaly. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato già un incontro tra l'agente del senegalese e la dirigenza francese. Insomma, il Paris Saint-Germain fa sul serio, il presidente Al-Khelaïfi sta allestendo una squadra da ...

