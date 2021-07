Crippa | Corsa alle medaglie | è l' ora di osare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crippa Corsa

Quotidiano.net

Il tre volte primatista azzurro del mezzofondo è pronto. "Sono fiero che tanti ragazzi abbiano scelto l'atletica grazie a me: bisogna sognare" di GIANMARIO BONZILo scorso aprile Kiptanui, ha vinto la prima edizione della Tuscany Camp Marathon,nel ... Prima volta a Castelbuono per Neka: campione italiano di mezza nel 2019, lo scorso fine giugno il ...Il tre volte primatista azzurro del mezzofondo è pronto. "Sono fiero che tanti ragazzi abbiano scelto l’atletica grazie a me: bisogna sognare" ...Bocuse d’Or, la squadra italiana si allena. L’Italia in 34 anni — la prima edizione, voluta dal grande cuoco francese Paul Bocuse, risale al 1987 — non è mai salita sul p ...