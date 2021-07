Covid oggi Gb, 44mila contagi e 73 morti. Record di ricoveri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Regno Unito ha registrato 44.104 nuovi contagi da coronavirus, complice la variante Delta, e altri 73 decessi secondo i dati del bollettino di oggi, 21 luglio. Il numero totale dei nuovi casi nel corso della settimana scorsa è salito del 35,8% rispetto ai sette giorni precedenti mentre i decessi sono saliti del 59%. I ricoveri per Covid in ospedake hanno raggiunto livelli Record degli ultimi 5 mesi. Secondo i dati aggiornati al 19 luglio, sono entrati in ospedale 752 pazienti, con un incremento del 21% rispetto alla settimana precedente. Bisogna tornare al 25 febbraio per trovare simili cifre. Rimane ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Regno Unito ha registrato 44.104 nuovida coronavirus, complice la variante Delta, e altri 73 decessi secondo i dati del bollettino di, 21 luglio. Il numero totale dei nuovi casi nel corso della settimana scorsa è salito del 35,8% rispetto ai sette giorni precedenti mentre i decessi sono saliti del 59%. Iperin ospedake hanno raggiunto livellidegli ultimi 5 mesi. Secondo i dati aggiornati al 19 luglio, sono entrati in ospedale 752 pazienti, con un incremento del 21% rispetto alla settimana precedente. Bisogna tornare al 25 febbraio per trovare simili cifre. Rimane ...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - federicovizo87 : RT @DeviStareCalmo: Da oggi in poi ad ogni colpo di tosse di un non vaccinato dirò 'Occhio eh, che il covid inizia così!!!'. Carino, no? - giovannitrivel3 : RT @fdragoni: Oggi in UK ci sono più morti di un anno fa senza vaccini. Ma la circolazione del morbo è incommensurabilmente superiore. Se l… -