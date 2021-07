Covid, il ministero: unica dose entro 6 - 12 mesi ai guariti - Restrizioni, governo e Regioni trattano sui nuovi parametri (Di mercoledì 21 luglio 2021) - - > Leggi Anche Covid, Sileri a Tgcom24: 'I contagi saliranno, Green Pass per non chiudere' Doppia dose per guariti ma immunodepressi - Per quanto riguarda invece i soggetti con condizioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) - - > Leggi Anche, Sileri a Tgcom24: 'I contagi saliranno, Green Pass per non chiudere' Doppiaperma immunodepressi - Per quanto riguarda invece i soggetti con condizioni di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scendono i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del min… - PoliticaNewsNow : Vaccino, unica dose per guariti dal Covid: la nuova circolare del Ministero - Florian98168458 : @Massimo71000 @luglio1972 -