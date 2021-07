Cartabia: a Santa Maria Capua Vetere c’è stata violenza a freddo (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti a Santa Maria Capua Vetere recano una ferita gravissima alla dignità alla persona". "Abbiamo visto tutti quelle immagini, tra le tante violenze io non posso dimenticare un detenuto costretto in ginocchio per colpirlo e un altro su una carrozzella colpito ripetutamente, altri agenti che si scagliavano contro i detenuti e tutto sotto l'occhio ben visibile della videocamera che stava riprendendo. Stando alle immagini, non c'è stata una reazione necessitata da una situazione di rivolta ma è stata un 'violenza a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti arecano una ferita gravissima alla dignità alla persona". "Abbiamo visto tutti quelle immagini, tra le tante violenze io non posso dimenticare un detenuto costretto in ginocchio per colpirlo e un altro su una carrozzella colpito ripetutamente, altri agenti che si scagliavano contro i detenuti e tutto sotto l'occhio ben visibile della videocamera che stava riprendendo. Stando alle immagini, non c'èuna reazione necessitata da una situazione di rivolta ma èun 'a ...

