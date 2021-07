Campionati di seconda categoria a Cagliari, da Tokyo gli auguri di Sonego ai colleghi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per il quarto anno consecutivo i Campionati Italiani maschili di seconda categoria si disputeranno sui campi del Tennis Club Cagliari. E da Tokyo il campionissimo Lorenzo Sonego (alle Olimpiadi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per il quarto anno consecutivo iItaliani maschili disi disputeranno sui campi del Tennis Club. E dail campionissimo Lorenzo(alle Olimpiadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Campionati seconda Campionati di seconda categoria a Cagliari, da Tokyo gli auguri di Sonego ai colleghi Una storia importante, quella dei campionati italiana di seconda categoria: tra i vincitori più prestigiosi Corrado Barazzutti. Era il 1970 : sei anni dopo arrivó il trionfo in Coppa Davis. 21 luglio ...

Pallapugno: non solo campionati, ma anche Coppa Italia, il punto settimanale GIRONE B - Seconda di ritorno Bubbio - Canalese 5 - 9 Pallapugno Albeisa - Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze 9 - 0 Riposa : Valle Bormida Classifica : Canalese 5; Pallapugno Albeisa, Castiati ...

Pallapugno, i risultati dei campionati Senior Tuttosport Classifiche regionali Campionati di Società Ufficializzate le classifiche regionali dei campionati di società su pista Assoluti e Allievi 2021, dopo la conclusione del periodo utile per l’acquisizione dei punteggi individuali, che andava dal 17 ...

Valdigne Triathlon in grande evidenza ai Campionati Italiani Giovanili FOTO A Lovadina di Spresiano (TV) nello splendido scenario messo a disposizione dalla famiglia Mosele si sono svolti i Campionati Italiani Individuali di Triathlon per le categorie Youth A, Youth B e Junio ...

