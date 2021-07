Assessore leghista spara e uccide uno straniero. Dopo una lite a Voghera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, avvocato, Assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato arrestato con l'accusa di aver sparato il colpo di pistola che ieri sera, 20 luglio 2021, poco Dopo le 22, ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città oltrepadanac. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, avvocato,alla sicurezza del Comune di(Pavia) è stato arrestato con l'accusa di averto il colpo di pistola che ieri sera, 20 luglio 2021, pocole 22, ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città oltrepadanac. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari L'articolo proviene da Firenze Post.

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - HuffPostItalia : Voghera, arrestato assessore leghista alla Sicurezza. Ucciso un 39enne durante una lite - AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - freeganjaforyou : @FrancescaGalici Giornalista in malafede se fosse stato il contrario lo avresti scritto che era un marocchino ma t… - Dario29311644 : Uomo ucciso durante lite, arrestato assessore leghista Voghera -