Aids | ViiV Healthcare | efficace switch verso regime a 2 farmaci

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Ilterapeutico anti-Hiv a duedolutegravir/lamivudina (2Dr) ha dimostrato "un'efficacia non inferiore" rispetto alla prosecuzione di unantiretrovirale di almeno tre(Car), "con zero casi di fallimento virologico e nessun sviluppo di resistenza, in una popolazione diversificata di adulti virologicamente soppressi con Hiv-1 che non hanno in precedenza sperimentato fallimento virologico". Lo riferisce, azienda a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer e Shionogi. La società, specializzata in ...