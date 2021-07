Agente Hysaj | «Che volete ne sappia di ‘Bella Ciao’ | lui pensa al calcio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’di– Mario Giuffredi – è intervenuto in difesa del suo assistito: ecco le sue parole per Il Mattino Mario Giuffredi,di, ha preso le difese del suo assistito, finito nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni, Ecco le sue parole per Il Mattino: «Ma cheche nedel valore politico o patriottico di Bella Ciao. È un ragazzo albanese chesolo alche ha sofferto tanto per arrivare dove è arrivato. Non hato al significato di quel ritornello, al fatto che sia l’inno partigiano della ...