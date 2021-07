WhatsApp: si potrà entrare nelle chiamate già iniziate (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – Con un post su Facebook, Mark Zuckerberg ha lanciato la nuova funzione di WhatsApp, che sarà rilasciata globalmente il prossimo lunedì. Si tratta della possibilità di accedere alle chiamate e videochiamate in ingresso anche in un secondo momento, quando la conversazione è ancora in corso. Un nuovo menu dell’app permetterà di entrare nella call per parteciparvi assieme agli altri utenti, già inseriti. Fino ad oggi, l’unico modo per prendere parte ad una chiamata, solo audio o anche in video, è quello di rispondere alla notifica che appare a tutto schermo. Passata questa, non vi è altro metodo per l’accesso. Assieme a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – Con un post su Facebook, Mark Zuckerberg ha lanciato la nuova funzione di, che sarà rilasciata globalmente il prossimo lunedì. Si tratta della possibilità di accedere allee videoin ingresso anche in un secondo momento, quando la conversazione è ancora in corso. Un nuovo menu dell’app permetterà dinella call per parteciparvi assieme agli altri utenti, già inseriti. Fino ad oggi, l’unico modo per prendere parte ad una chiamata, solo audio o anche in video, è quello di rispondere alla notifica che appare a tutto schermo. Passata questa, non vi è altro metodo per l’accesso. Assieme a ...

