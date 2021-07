Vaiolo delle scimmie, prima vittima in Cina: che cos’è (Di martedì 20 luglio 2021) Vaiolo delle scimmie, oggi i giornali occidentali riportano la notizia della morte di un uomo: di cosa si tratta il virus già conosciuto Getty ImagesLa stampa cinese sabato scorso ha dato notizie della morte di un uomo dopo essere rimasto contagiato dal cosiddetto Vaiolo delle scimmie, Monkey B. Virus, meno grave del Vaiolo già noto e di origine animale. Per molti è già una notizia il fatto che la vicenda sia stata resa pubblica del paese del dragone dov’è nota la stringente censura. Come riporta Il Messaggero la vittima è un veterinario ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021), oggi i giornali occidentali riportano la notizia della morte di un uomo: di cosa si tratta il virus già conosciuto Getty ImagesLa stampa cinese sabato scorso ha dato notizie della morte di un uomo dopo essere rimasto contagiato dal cosiddetto, Monkey B. Virus, meno grave delgià noto e di origine animale. Per molti è già una notizia il fatto che la vicenda sia stata resa pubblica del paese del dragone dov’è nota la stringente censura. Come riporta Il Messaggero laè un veterinario ...

Advertising

soemiade : RT @magnomiche: Buongiorno I nemici delle vaccinazioni hanno detto che a Vienna non è scoppiato il vaiolo, ma un’epidemia da vaccino.Ora a… - zazoomblog : Vaiolo delle scimmie: il primo decesso un veterinario cinese - #Vaiolo #delle #scimmie: #primo - misiagentiles : #Vaiolo delle scimmie, morto il 1^ paziente affetto dal #virus in #Cina. Cos'è e come si trasmette. Ci mancava solo… - marialauraloi : RT @AMAS66086910: Rieccoli. Vaiolo delle scimmie, morto il primo paziente affetto dal virus in Cina. Cos'è e come si trasmette https://t.c… - SaCe86 : Vaiolo delle scimmie, morto il primo paziente affetto dal virus in Cina. Cos'è e come si trasmette -