Ufficiale | Modena | dalla Fiorentina arriva Ponsi

(Di martedì 20 luglio 2021) Colpo in entrata per ilche ha definito l’acquisto del giovane difensore Fabio: il giocatorea titolo definitivo. Ecco il comunicato del club: “In data odierna, ilF.C., comunica di aver acquisito a titolo definitivole prestazioni sportive del difensore Fabio(2001). Fabio nelle ultime tre stagioni ha collezionato 50 presenze con la formazione Primavera, nel torneo 2020/2021 e’ stato convocato in pianta stabile nella rosa della prima squadra di Giuseppe Iachini. ...

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - PietroMazzara : Ufficiale amichevole col Modena sabato alle 17 a Milanello (porte chiuse). Saltata definitivamente quella con la… - GraziaMarocco : RT @PietroMazzara: Ufficiale amichevole col Modena sabato alle 17 a Milanello (porte chiuse). Saltata definitivamente quella con la #Juvent… - canteraviolacom : ? UFFICIALE - #Fiorentina, Ponsi ceduto al #Modena - NewsTuttoC : UFFICIALE - Modena, dalla Fiorentina ecco Ponsi: contratto fino al 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Modena

Tuttosport

... di 9 mesi e un Appuntato, indagato, però attualmente non più in servizio presso questa provincia: le ipotesi loro contestate sono di falsità ideologica commessa da un pubblicoin atti ...... un 31enne italiano, residente a, che dovrà rispondere di minaccia e resistenza a un pubblico, interruzione di un pubblico servizio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...In data odierna, il Modena F.C., comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Fabio Ponsi (2001). Fabio nelle ultime tre stagioni ...Condotta simulatoria che ha trovato anche il supporto di un carabiniere infedele che ha curato il relativo sopralluogo e in qualche modo “certificato” l’effettiva commissione del reato con conseguente ...