Temptation Island 2021: chi è Federica Cleo, la single che fa girare la testa a Stefano (Di martedì 20 luglio 2021) Stefano è sempre più preso dalla single Federica Cleo a Temptation Island 2021. Anche nella quarta puntata la fidanzata Manuela ha visto diversi video dei due al villaggio. Video in cui non solo Stefano parla male di lei ma si avvicina anche ‘pericolosamente’ alla tentatrice mora che sin dai primi giorni l’ha stregato. Anche perché, lo ricordiamo, Manuela in passato ha scoperto dei tradimenti da parte del compagno e Temptation Island 2021 dovrebbe essere la prova per mandare avanti il loro rapporto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021)è sempre più preso dalla. Anche nella quarta puntata la fidanzata Manuela ha visto diversi video dei due al villaggio. Video in cui non soloparla male di lei ma si avvicina anche ‘pericolosamente’ alla tentatrice mora che sin dai primi giorni l’ha stregato. Anche perché, lo ricordiamo, Manuela in passato ha scoperto dei tradimenti da parte del compagno edovrebbe essere la prova per mandare avanti il loro rapporto. ...

Advertising

SP_Derevko : RT @_joes__: Lan Zhan non sarebbe mai e poi mai andato a Temptation island e non avrebbe mai tradito Wei Wuxian - shadesofamnesia : RT @sbetz10: Ho letto commenti negativi sulle donne di temptation island dal punto di vista estetico poi ho fatto l’errore di guardare le v… - infoitcultura : Temptation Island, 'Io guardo il sedere'. Federico non va al falò, la fidanzata Federica scoppia in lacrime - infoitcultura : Temptation Island, Manuela e Stefano: “Senza parole”, ex concorrente stupita - ssuspirium : RT @framarin: #TemptationIsland i migliori influencer di puntata @do_silamenta @SassyHarold94 @Manuel_Real_Off @ssuspirium @TENVERIFESEA @… -