Rakitic svela | “Nel 2019 Cristiano Ronaldo mi ha chiamato per farmi andare alla Juventus”

'Nell'estate del 2019 Cristiano Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus ", parola di Ivan. Il centrocampista croato, oggi al Siviglia,il retroscena di calciomercato ai microfoni di '24sata' raccontando i motivi del mancato trasferimento in bianconero: 'Cristiano mi ha detto ...Arrivano le parola del centrocampista del Siviglia Ivanchela chiamata di Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo condiziona il calciomercato della Juventus. Non solo per quanto riguarda la sua permanenza o il suo addio, ma anche per gli acquisti ...Ti diverti molto a guardarlo e quello che sta facendo alla Juventus. E' Ivana raccontare un forte retroscena di mercato che lo riguarda in un'intervista a 24sata. Per me è uno dei migliori di sempre" ...Ronaldo, lezione di mentalità: «Alle 7.15 di mattina era già in campo». Quando raggiungeva i compagni di squadra per la colazione, lui aveva già fatto una sessione di allenamenti, ecco chi è Cristiano ...