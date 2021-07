Olimpiadi, Berrettini e il forfait per infortunio: “Volevo andare a Tokyo anche da ‘rotto’, era un appuntamento che aspettavo da due anni” (Di martedì 20 luglio 2021) Dice che lo aspettava da due anni e che ci riproverà a Parigi, dopo essere stato convinto a rinunciare a Tokyo dal suo staff per non aggravare il problema muscolare rimediato nella corsa alla finale di Wimbledon. È amareggiato, Matteo Berrettini, stella del tennis italiano e fresco di una storica finale al torneo di Wimbledon. Partecipare alle Olimpiadi era il suo sogno e a Tokyo 2020 ci sarebbe andato sulla scia dell’entusiasmo dopo il secondo posto sull’erba inglese. Ma un infortunio rimediato proprio a Londra lo ha costretto a rinunciare ai Giochi tanto attesi. “Era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Dice che lo aspettava da duee che ci riproverà a Parigi, dopo essere stato convinto a rinunciare adal suo staff per non aggravare il problema muscolare rimediato nella corsa alla finale di Wimbledon. È amareggiato, Matteo, stella del tennis italiano e fresco di una storica finale al torneo di Wimbledon. Partecipare alleera il suo sogno e a2020 ci sarebbe andato sulla scia dell’entusiasmo dopo il secondo posto sull’erba inglese. Ma unrimediato proprio a Londra lo ha costretto a rinunciare ai Giochi tanto attesi. “Era un ...

