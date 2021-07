“Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia (Di martedì 20 luglio 2021) L’Unità di Crisi ha scritto una lettera a una società che organizza il viaggio in programma dal 23 luglio Leggi su lastampa (Di martedì 20 luglio 2021) L’Unità di Crisi ha scritto una lettera a una società che organizza il viaggio in programma dal 23 luglio

Advertising

LaStampa : “Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia - DispotechItalia : Come il filo interdentale potrebbe aiutare a combattere il declino cognitivo? Oggi ti parliamo di una ricerca amer… - danielagatelli1 : RT @LaStampa: “Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia - nanni_giuseppe : @borghi_claudio Dopo un anno e mezzo ancora non ha capito che il vaccino protegge parzialmente, soprattutto dalla v… - CafarellAntonio : RT @LaStampa: “Molti positivi, c’è un rischio sanitario”, la Farnesina avverte 400 ragazzi in partenza per la Grecia -