“Infinitamente grazie!”. Risveglio al top per Filippo Bisciglia, la conferma poco fa (Di martedì 20 luglio 2021) Colpi discesa a gogo nell’ultima puntata di Temptation Island 2021, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e in onda in prima serata su Canale 5. La quarta puntata è iniziata con la coppia formata da Floriana e Federico, che pensava che di farla franca e di essere perdonato dopo aver inciuciato tutto il tempo con la tentatrice Vincenza. Il giovane siciliano si è dovuto arrendere davanti alla risolutezza di Floriana e le sue lacrime non sono servite a farle cambiare idea. “Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori” ha detto Floriana. “Io mi sono messo in gioco perché volevo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Colpi discesa a gogo nell’ultima puntata di Temptation Island 2021, il reality delle tentazioni condotto dae in onda in prima serata su Canale 5. La quarta puntata è iniziata con la coppia formata da Floriana e Federico, che pensava che di farla franca e di essere perdonato dopo aver inciuciato tutto il tempo con la tentatrice Vincenza. Il giovane siciliano si è dovuto arrendere davanti alla risolutezza di Floriana e le sue lacrime non sono servite a farle cambiare idea. “Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori” ha detto Floriana. “Io mi sono messo in gioco perché volevo ...

Advertising

Marghe58277301 : @RobertaDalPra Buongiorno, Roberta mia?? Grazie sempre del pensierino per me e di questa infinitamente dolce bimba b… - SoProudOfRK : Questa foto mi spezza il cuore. Mavi è arrivata nelle loro vite come un miracolo, quando ne avevano più bisogno.… - vbrusnl : RT @criz89klp: Superati i 7000 Follewer Infinitamente grazie da e da lui???? Basta fare retwit per altre sorprese ?? - ITSCOMINGTOR0ME : @F00LSGVLD ,?? grazie di tutto davvero, sei importantissima ti amo infinitamente - Rebeka80721106 : Infinitamente grazie @PoesiaeVita ????? -