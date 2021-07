(Di martedì 20 luglio 2021) Ancora un messaggio minatorio per Brigitteda parte dell'Islam: l'attrice da anni è schierata contro i riti di macellazione islamici

Advertising

CrisciGloria : il Giornale: 'Impongono rituali di sangue'. E gli islamici ora minacciano la Bardot. -

Ultime Notizie dalla rete : Impongono rituali

ilGiornale.it

... " Queste crudeli tradizioni sono vietate dalle leggi francesi e europee, ma alcune derogazioni da parte del governo hanno permesso ai musulmani di imporre i loro sanguinosia un Paese che li ......"lavora" tende a popolare una vasta burocrazia religiosa che include supervisori dei bagni... Notizie di haredim chela segregazione di genere o impediscono alle donne di cantare in ...Ancora un messaggio minatorio per Brigitte Bardot da parte dell'Islam: l'attrice da anni è schierata contro i riti di macellazione islamici ...Scrive Matt Slater su The Athletic UK: «L'Arabia Saudita sta studiando il progetto di una coppa del mondo del 2030 abbinata a un paese europeo, tra questi al primo posto della lista c'è l'Italia». L'i ...