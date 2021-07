Harvey Keitel | «Scorsese mi scelse grazie a un’improvvisazione Per lui recitai gratis»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista. L’attore, oggi 82enne, ha una parte nel film di Davide Ferrario «Blood on the crown». Interpreta il governatore inglese di Malta incapace di frenare i moti che nel giugno 1919 portarono all’indipendenza. Racconta alcuni episodi della sua carriera. A partire dai personaggi interpretati, quasi sempre nevrotici, violenti e inquieti. «Gli attori devono avere affinità col personaggio, devono credere in lui, l’obiettivo è che sia vicino alla vita reale. Mi sono capitate brave persone che fanno cose cattive e viceversa, il cinema tira fuori la complessità della vita». Per, dice, recitò ...