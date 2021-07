Grecia | 18enne italiano positivo resta senza alloggio a Mykonos | ' I Covid Hotel sono pieni'

Advertising

antennatre : VENEZIA | VIAGGIO IN GRECIA, 18ENNE VENEZIANI CONTAGIATI -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia 18enne

Il Messaggero

Variante Delta, Covid Hotel pieni Doveva essere una vacanza e invece si è trasformata in un incubo. Il giovaneera andato a Mykonos per godersi l'estate. Era anche vaccinato: 'Ho ...... Farnesina: rischio sanitario e di costi aggiuntivi Variante Delta, Covid Hotel pieni Doveva essere una vacanza e invece si è trasformata in un incubo. Il giovaneera andato a Mykonos ...Senza hotel e senza casa. Un giovane turista italiano di 18 anni è rimasto in Grecia «senzatetto» per 48 ore a Mykonos dopo essere risultato positivo al Covid.Senza hotel e senza casa. Un giovane turista italiano di 18 anni è rimasto in Grecia «senzatetto» per 48 ore a Mykonos dopo essere risultato positivo al Covid.