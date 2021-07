(Di martedì 20 luglio 2021) “Tra tutte le critiche espresse daquelle che più preoccupano, poiché prefigurano scenari inquietanti, sono relative alle conseguenze concrete“. Così i deputati/e M5s in Commissionedove, stamane ha avuto luogo l’audizione del procuratore capo di Catanzaro, Nicola(nella foto). Un’audizione definita “drammaticamente chiara”, e a seguito della quella i componenti M5s della Commissione hanno prodotto una nota in cui commentano che “Ladel processo penale messa a punto dalla ministra Martadeve essere“. “Urge rivedere e modificare nel ...

Advertising

fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI L’ex premier spiegherà “da giurista” i nodi tecnici In caso di fiducia, decideranno gruppi pa… - _CarlottaMiller : RT @Agenzia_Dire: Che faranno i ‘grillini’ affetti da emendamentite? Li ritireranno e staranno buoni? Stasera #Conte incontrerà i suoi grup… - Agenzia_Dire : Che faranno i ‘grillini’ affetti da emendamentite? Li ritireranno e staranno buoni? Stasera #Conte incontrerà i suo… - Tino44588447 : RT @apri_la_mente: Conte è stato molto chiaro con Draghi sulla riforma della giustizia: Il parlamentari del movimento nel loro ruolo istitu… - italiaserait : Giustizia, i parlamentari M5S dopo l’allarme di Gratteri “La riforma Cartabia va modificata” -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia parlamentari

Rai News

... questa la nota dei deputati M5s che accendono un dibattito sempre più infuocato sulla, a ... Tra tutte le critiche espresse da Gratteri - ribadiscono igrillini - quelle che più ...... Altamura, Santeramo e Modugno, oltre ai consiglieri comunali e aipugliesi, Ubaldo ... che ha ricordato il ruolo del sindaco quale patrocinatore die come questa sia l'occasione ...ROMA – Utilizzare il green pass come un salvacondotto per scongiurare chiusure al di fuori della zona bianca. E’ la proposta che si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni che si è riunita ...“Tra tutte le critiche espresse da Gratteri quelle che più preoccupano, poiché prefigurano scenari inquietanti, sono relative alle conseguenze concrete“. Così i deputati/e M5s in Commissione Giustizia ...