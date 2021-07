Fornero torna per dirci quanto sono belle le scelte «impopolari» Ma per questo non c’era già il Pd?

(Di martedì 20 luglio 2021) Elsao della serie “a volte rino“. Nulla, ci mancherebbe, contro l’ex-ministro che non ha mai mancato di denunciare il clima di risentimento alimentato intorno a lei dopo il varo della famigerata riforma delle pensioni. Con ragione. Non è mai bello esserne oggetto, men che meno in un Paese come il nostro che ha conosciuto il terrorismo politico e sperimentato gli effetti di una guerra civile a bassa intensità. Niente di personale, dunque. Ma sotto il profilo politico lascia alinterdetti la sua ossessione per le «». Ne ha parlato anche nella sua odierna intervista alla ...

Advertising

Corriere : Pensioni e Quota 100: torna Fornero. L’ex ministra del Lavoro nella task force di Draghi - MediasetTgcom24 : Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi: sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi | Lega: 'Non siamo tranquilli, il mi… - ilriformista : Il grande ritorno nei ‘palazzi del potere’ dell’ex ministro #Fornero: #Salvini e #Lega già sulle barricate e pronti… - PaoloX68 : RT @confundustria: Pensioni e Quota 100: torna la Fornero. L’ex ministra nella task force di Draghi. - thatgiga : Elsa #Fornero torna a lavorare per il governo. Indovinate chi piangerà stavolta. -

Ultime Notizie dalla rete : Fornero torna

Elsaa far parte di un Governo dopo quello Monti, questa volta sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi. Infatti il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica ...Elsaa Palazzo Chigi E così, dieci anni dopo la riforma 'lacrime e sangue', ecco che Elsafa il suo ritorno a Palazzo Chigi. Questa volta, però, vestirà i panni della consulente ...Elsa Fornero torna nella stanza dei bottoni e lo fa proprio in un momento in cui si torna a parlare di riforma delle pensioni come lo si faceva all’epoca del suo governo. Certo, all’epoca era Ministro ...Il partito di Matteo Salvini interroga il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, spiegando che «indubbiamente la scelta di Elsa Fornero non è -per gli interroganti- sinonimo di ...