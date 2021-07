Firenze: negozi sfitti e vacanze disdette. Il rilancio? Portare recovery in riva all’Arno. E togliere vincoli (Di martedì 20 luglio 2021) Le disdette negli alberghi sono l'ultimo colpo dato a Firenze. Che deve guardare avanti: chiedendo al governo che un pezzo di recovery plan venga portato in riva all'Arno, ossia a Firenze (e non solo per lo stadio Franchi, che poteva benissimo essere risistemato da Commisso se non gli avessero messo inutili bastoni fra le ruote) ed è necessario che si allentino divieti che ingessano e tengono bloccata la città da decenni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) Lenegli alberghi sono l'ultimo colpo dato a. Che deve guardare avanti: chiedendo al governo che un pezzo diplan venga portato inall'Arno, ossia a(e non solo per lo stadio Franchi, che poteva benissimo essere risistemato da Commisso se non gli avessero messo inutili bastoni fra le ruote) ed è necessario che si allentino divieti che ingessano e tengono bloccata la città da decenni L'articolo proviene daPost.

Advertising

pisto_gol : Anni fa, dopo “Pitti Uomo”ho attraversato Firenze con GianCarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i con… - FirenzePost : Firenze: negozi sfitti e vacanze disdette. Il rilancio? Portare recovery in riva all’Arno. E togliere vincoli - DarioNardella : Con le associazioni di categoria a Palazzo Vecchio per presentare la nuova guida delle botteghe storiche di… - MrPaVeL2004 : RT @pisto_gol: Anni fa, dopo “Pitti Uomo”ho attraversato Firenze con GianCarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i conducenti d… - EmilianoMaveri : RT @pisto_gol: Anni fa, dopo “Pitti Uomo”ho attraversato Firenze con GianCarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i conducenti d… -