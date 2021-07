(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e FOQUS – Fondazionepresentano “”, una mostra curata da Iris Martín-Peralta in cui quattroe duee italiani interpreteranno il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno Dantesco nella cornice di questo identitario quartiere del centro di Napoli. Sede della mostra, che verrà inaugurata il 23 luglio alle ore 20, è la Galleria ...

sulPezzoit : “Divini Quartieri Spagnoli”, fotografi e scrittori interpretano la Commedia dantesca nel centro di Napoli - anteprima24 : ** 'Divini Quartieri Spagnoli', fotografi e scrittori interpretano la Commedia dantesca ** -

Ultime Notizie dalla rete : Divini Quartieri

Il Clandestino Giornale

... come l'antica bottega Croci che si trova in Borgo San Donato, uno deipreferiti dai ... Neii liquori sono sostituiti da grandi vini. Da provare quello al Barolo… difficile ...... come l'antica bottega Croci che si trova in Borgo San Donato, uno deipreferiti dai ... Neii liquori sono sostituiti da grandi vini. Da provare quello al Barolo… difficile ...REGGIO EMILIA. È stato molto atteso dai fan di Claver Gold e Murubutu e, finalmente, dopo la posticipazione causata dalla pandemia è partito il tour di Infernum, l’album ufficiale pubblicato dai rappe ...Dal 19 luglio al 31 agosto cinque location accolgono creazioni site specific, prime nazionali e non solo, con nomi di spicco della danza e della musica ...