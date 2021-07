Come si combatte la pandemia dei non vaccinati. Parla Richeldi (Di martedì 20 luglio 2021) I contagi che riemergono, le varianti, i test, l’ansia di quello che sembra un brutto loop pandemico: aprire, richiudere, aprire, richiudere. “Ma quest’anno, con i vaccini, la situazione epidemica è molto diversa da quella dell’estate scorsa”, dice Luca Richeldi, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, già membro del Cts e direttore della Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma. “Siamo però ora di fronte a una sproporzione: le persone protette sia dalla malattia grave sia dall’infezione sono soprattutto anziani e adulti over 40, e lo abbiamo voluto noi, per proteggere i più vulnerabili. Solo che adesso dobbiamo fare fronte a un altro fatto: la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) I contagi che riemergono, le varianti, i test, l’ansia di quello che sembra un brutto loop pandemico: aprire, richiudere, aprire, richiudere. “Ma quest’anno, con i vaccini, la situazione epidemica è molto diversa da quella dell’estate scorsa”, dice Luca, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, già membro del Cts e direttore della Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma. “Siamo però ora di fronte a una sproporzione: le persone protette sia dalla malattia grave sia dall’infezione sono soprattutto anziani e adulti over 40, e lo abbiamo voluto noi, per proteggere i più vulnerabili. Solo che adesso dobbiamo fare fronte a un altro fatto: la ...

