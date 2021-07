Charlène di Monaco svela il vero motivo per cui non può tornare a casa

(Di martedì 20 luglio 2021)dirivela: «Ecco ilper cui non posso…».Wittstock, moglie di Alberto di, ha trascorso gli ultimi mesi lontano in Suda Africa, lontana dal marito e dai figlioletti gemelli Jacques e Gabriella. «Un’infezione otorinolaringoiatrica», avevano fatto sapere lo scorso maggio dal Principato dialla viglia

Advertising

MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute #charlenedimonaco - Zicutake : Charlene di Monaco parla della sua malattia: 'Momento molto difficile' - infoitsalute : La principessa Charlene su Alberto di Monaco: “Ecco perché non posso vederlo” - zazoomblog : “È difficile sono triste”. Charlene di Monaco nuove verità sulla salute e la ‘fuga’ da Alberto e figli -… - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco bloccata in Sudafrica: «Ho seri problemi di salute» La verità -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco

cosmopolitan.com

I dubbi sulla versione di Charlene diMa per quanto tempo ancora può essere sostenuta la tesi della malattia/convalescenza? La stampa, dalla Francia alla Gran Bretagna, dall'Italia agli Stati ...Il principato disi accende per l annuale Gala della Croce Rossa ma senza la sua stella più attesa: la principessaWittstock . In questo 2021, la famiglia reale monegasca si è ritrovata quasi al ...