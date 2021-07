Brave and beautiful, anticipazioni: la verità su Cesur e Banu (Di martedì 20 luglio 2021) Indagando su Ferit, Suhan ha scoperto che l’uomo è un ex poliziotto congedato con disonore. Un segreto che quindi potrebbe far nascere nuovi dubbi nella mente della Korludag e cambiare i rapporti con il bel Cesur. Lo stesso Bulent sta indagando sull’uomo e i misteri diventano sempre più intriganti. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful di domani mercoledì 21 luglio 2021. Tahsin intanto ha scoperto che nelle terre che ha venduto a Cesur c’è dell’oro che è stato rinvenuto. Il papà di Suhan sarà quindi sempre più pentito e alla fine darà la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Indagando su Ferit, Suhan ha scoperto che l’uomo è un ex poliziotto congedato con disonore. Un segreto che quindi potrebbe far nascere nuovi dubbi nella mente della Korludag e cambiare i rapporti con il bel. Lo stesso Bulent sta indagando sull’uomo e i misteri diventano sempre più intriganti. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata dianddi domani mercoledì 21 luglio 2021. Tahsin intanto ha scoperto che nelle terre che ha venduto ac’è dell’oro che è stato rinvenuto. Il papà di Suhan sarà quindi sempre più pentito e alla fine darà la ...

