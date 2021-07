Bitcoin scivola sotto i 30 mila dollari: prima volta da giugno (Di martedì 20 luglio 2021) Bitcoin nelle ultime ore sperimenta un leggero ma significativo sell-off che lo ha fatto scivolare sotto la soglia dei 30 mila dollari, è la prima volta da giugno. Il mercato delle criptovalute sperimenta un ulteriore trend ribassista, Bitcoin nelle ultime 24 ore ha perduto oltre il -4% del suo valore. Questo ha portato la maggiore criptovaluta a perdere la sua posizione sopra i 31 mila dollari, tanto che ora è scambiata sotto la soglia dei 30 mila ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 20 luglio 2021)nelle ultime ore sperimenta un leggero ma significativo sell-off che lo ha fattorela soglia dei 30, è lada. Il mercato delle criptovalute sperimenta un ulteriore trend ribassista,nelle ultime 24 ore ha perduto oltre il -4% del suo valore. Questo ha portato la maggiore criptovaluta a perdere la sua posizione sopra i 31, tanto che ora è scambiatala soglia dei 30...

