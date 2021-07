ATP Umago 2021: Salvatore Caruso non giocherà con Andrej Martin, al suo posto l’argentino Renzo Olivo (Di martedì 20 luglio 2021) Per ragioni ancora da chiarire, Salvatore Caruso non sarà in campo quest’oggi all’ATP 250 di Umago. Il siciliano salta così l’appuntamento croato, dove avrebbe affrontato al primo turno lo slovacco Andrej Martin. Al suo posto entra l’argentino Renzo Olivo, che aveva perso nelle qualificazioni da Alessandro Giannessi. Rimangono dunque quattro gli italiani attualmente in gara in uno dei luoghi più conosciuti e amati del tennis su terra rossa d’estate. Oltre a Giannessi, ci sono Marco Cecchinato e Gianluca Mager, mentre ieri ha già superato ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Per ragioni ancora da chiarire,non sarà in campo quest’oggi all’ATP 250 di. Il siciliano salta così l’appuntamento croato, dove avrebbe affrontato al primo turno lo slovacco. Al suoentra, che aveva perso nelle qualificazioni da Alessandro Giannessi. Rimangono dunque quattro gli italiani attualmente in gara in uno dei luoghi più conosciuti e amati del tennis su terra rossa d’estate. Oltre a Giannessi, ci sono Marco Cecchinato e Gianluca Mager, mentre ieri ha già superato ...

Advertising

qnazionale : ATP Umago: parte bene Travaglia, Giannessi supera le qualificazioni- - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Cecchinato-#Bedene, primo turno del torneo #Atp di #Umago.… - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATPUMAGO Sono quattro gli italiani in campo oggi nel torneo #Atp250 della cittadina croata. Ecco tutte le… - TennisWorldit : Atp Umago - Travaglia beffa Munar. Los Cabos, Seppi si ferma al primo turno - Ubitennis : ATP Umago: parte bene Travaglia, Giannessi supera le qualificazioni -