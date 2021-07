ATP Umag | buona la prima per Cecchinato e Giannessi

(Di martedì 20 luglio 2021) Buon esordio al torneo ATP 250 diper Marcoed Alessandro, passato attraverso le qualificazioni. I due azzurri hanno battuto rispettivamente lo sloveno Bedene ed il ceco Vesely qualificandosi per gli ottavi di finale dell’evento croato. Sarebbe dovuto scendere in campo anche Salvatore Caruso contro lo slovacco Martin ma purtroppo è stato costretto a ritirarsi pre-match a causa di un problema muscolare. A breve scenderà sul terreno di gioco anche Gianluca Mager, quarto azzurro presente nel main draw. Il sanremese troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Pedro Martinez Portero (numero 97 ATP). Prosegue il ...

JeanRamialison : RT @GscPronos: ATP Umag ???? ??Giannessi - Gasquet?? ? Giannessi • 2.57 (1%) ??•?? si tu suis. #TeamParieur - Benj44237036 : RT @GscPronos: ATP Umag ???? ??Giannessi - Gasquet?? ? Giannessi • 2.57 (1%) ??•?? si tu suis. #TeamParieur - GscPronos : ATP Umag ???? ??Giannessi - Gasquet?? ? Giannessi • 2.57 (1%) ??•?? si tu suis. #TeamParieur - Minutespunt : ATP UMAG Marco cecchinato @ 1.8 ?? Marco a set ?? ?? si tu suis - FiorinoLuca : Quest’oggi ho commentato il debutto ATP di Duje #Ajdukovic. Nel 2015 intervistai il papà Romeo, ex calciatore prof… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Umag

LiveTennis.it

... il tennista di Sanremo tornerà in campo per una nuova sfida: il Plava Laguna Croatia Open, ... La partita sarà valida per i sedicesimi di finale del singolare maschile del torneo250 in ...TUTTE LE 'PRIME' AZZURRE TRA ITF EFlavio Cobolli Primo titolo Itf M15: 18 anni e 11 mesi (... 23 anni e 7 mesi (Milano 2018) Marco Cecchinato Primo titolo Futures: 19 anni e 6 mesi (2012) ...Stefano Travaglia batte in due set lo spagnolo Jaume Munar e accede al secondo turno del 250 di Umag. Qui affronterà Carlos Taberner.