A10 chiusa ad agosto tra il bivio per la A7 e Pra’ | Toti | “Liguria ostaggio dei cantieri | servono soluzioni alternative”

Advertising

LaStampa : A10 chiusa ad agosto: la società Autostrade isola mezza Liguria - CarotenutoAndre : Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa h24 tra Genova Ovest e Genova Prà dal 6 agosto - reddititaly : A10 chiusa ad agosto tra il bivio per la A7 e Pra’. La società Autostrade isola mezza Liguria - - infoitinterno : Autostrade, ad agosto A10 chiusa per 16 giorni tra Aeroporto e Pra': Liguria isolata - juanmjm : Dal 6 al 23 agosto #A10 carreggiata Nord chiusa dal bivio con la Serravalle fino a #Genova Pra Lavori indifferibil… -

Ultime Notizie dalla rete : A10 chiusa

Soprattutto sul nodo genovese: lain direzione Savonatra il bivio con la A7 e Genova Pra' dalle 22 del 6 agosto al 23 agosto. Giorno e notte. Passando ai treni, sono iniziati i lavori ...Liguria,tutto agosto. Lavori giorno e notte. Regione isolata Le vacanze estive in Liguria rischiano di diventare un grosso problema per la viabilità nella Regione guidata da Toti. L'agosto sulle ...Il governatore chiede un urgente incontro con Aspi e ministero: “Quel cantiere rischia di paralizzare il porto e l'intera regione” ...La prospettiva fa già immaginare il caos nel ponente genovese, perché di fatto, per 18 giorni interi, tutto il traffico autostradale in direzione di Ventimiglia - compreso quello portuale - si sfogher ...