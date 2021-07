Zaki, la famiglia: “bene rilascio prigionieri, speriamo di gioire presto” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Abbiamo seguito la notizia del rilascio di decine di prigionieri politici nei giorni scorsi con un misto di gioia e nostalgia. Ci congratuliamo con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciati e speriamo che Patrick torni tra le nostre braccia il più presto possibile!”. Lo ha dichiarato in una nota la famiglia di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna, commentando la scarcerazione in Egitto in occasione dell’Eid al-Adha di attiviste e giornalisti che si trovavano in detenzione preventiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Abbiamo seguito la notizia deldi decine dipolitici nei giorni scorsi con un misto di gioia e nostalgia. Ci congratuliamo con tutte le famiglie deirilasciati eche Patrick torni tra le nostre braccia il piùpossibile!”. Lo ha dichiarato in una nota ladi Patrick, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna, commentando la scarcerazione in Egitto in occasione dell’Eid al-Adha di attiviste e giornalisti che si trovavano in detenzione preventiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

