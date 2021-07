Van Hooijdonk si presenta | “Ho scelto il Bologna perché è un club che migliora i giocatori”

Advertising

1000Cuori : ?? Bologna FC - Presentazione Van Hooijdonk: 'Mi piace fare gol, non importa come. Il Bologna è la squadra giusta do… - sportface2016 : #Bologna Sidney Van Hooijdonk si presenta in conferenza stampa: a tuttotondo il nuovo attaccante dei felsinei - corrierebologna : #bolognacalcio Il figlio dell’ex centravanti olandese Pierre, presentato nel ritiro rossoblù in Val Rendena: è arri… - bologna_sport : #Bologna, ecco la conferenza stampa di van Hooijdonk - Nutizieri : Van Hooijdonk: 'Mi manda mio padre Pierre, col tempo mi prenderò il Bologna' -

Ultime Notizie dalla rete : Van Hooijdonk

Sidneyha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bologna: le sue parole Sidneyha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo ...Sidney, neo - acquisto del Bologna, è stato presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa. Una presentazione che è partita dalle sue caratteristiche: 'Sono un attaccante, un 9 o un 11, visto ...Sidney Van Hooijdonk, neo-acquisto del Bologna, è stato presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa. Una presentazione che è partita dalle sue caratteristiche: “Sono un attaccante, un 9 o un 11, v ...Sidney Van Hooijdonk ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bologna: le sue parole Sidney Van Hooijdonk ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuo ...