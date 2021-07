Usa ai cittadini americani, non viaggiate in Regno Unito (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli Stati Uniti mettono in guardia i propri cittadini dal viaggiare nel Regno Unito a causa della nuova impennata dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. Alzato al massimo livello di rischio la Gran Bretagna, proprio nel momento in cui il Governo del premier Boris Johnson è impegnato a revocare le ultime restrizioni. Leggi anche... È il Freedom Day, ma il Regno Unito ha poco da festeggiare (da Londra, G. Sorgi) Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli Stati Uniti mettono in guardia i propridal viaggiare nela causa della nuova impennata dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. Alzato al massimo livello di rischio la Gran Bretagna, proprio nel momento in cui il Governo del premier Boris Johnson è impegnato a revocare le ultime restrizioni. Leggi anche... È il Freedom Day, ma ilha poco da festeggiare (da Londra, G. Sorgi)

