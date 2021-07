Uomini e Donne, Marco Firpo torna a vivere dopo tre interventi a cuore aperto (Di lunedì 19 luglio 2021) In questi ultimi giorni si è tornati a parlare di Marco Firpo perché la sua ex di Uomini e Donne, la famosa dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani, ha confessato di pensare ancora a lui. Ma che fine ha fatto Marco? Proprio in questi giorni, il cavaliere di Framura – un paesino ligure vicino alle cinque terre – è stato promotore di un’iniziativa benefica che ha segnato il suo ritorno alla vita dopo ben quattro interventi a cuore aperto, il primo dei quali subito quando era ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) In questi ultimi giorni si èti a parlare diperché la sua ex di, la famosa dama del trono over diGemma Galgani, ha confessato di pensare ancora a lui. Ma che fine ha fatto? Proprio in questi giorni, il cavaliere di Framura – un paesino ligure vicino alle cinque terre – è stato promotore di un’iniziativa benefica che ha segnato il suo ritorno alla vitaben quattro, il primo dei quali subito quando era ...

