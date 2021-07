Ufficiale | Edgar Davids esonerato dall’Olhanense

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Edgar

alfredopedulla.com

Davids non sarà più l'allenatore dell'Olhanense, compagine militante nella quarta serie ... tra le altre, è stato ufficialmente esonerato; decisionedopo la mancata promozione in terza ...Insomma sembra di trovarsi nella tana di Dracula o in qualche ambientazione " horror " di... da sempre la linguadella Chiesa). Per cui spinto " da legittime ragioni, per umiltà e ...Edgar Davids non è più l'allenatore dell'Olhanense. Il club portoghese lo ha comunicato nelle scorse ore tramite il proprio profilo.Edgar Davids non sarà più l’allenatore dell’Olhanense, compagine militante nella quarta serie portoghese. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, tra le altre, è stato ufficialmente esonerato; ...