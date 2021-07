Uccisa con 120 coltellate. Ma per i giudici l'uomo "non voleva infierire" (Di lunedì 19 luglio 2021) I giudici della Cassazione hanno confermato lo sconto di pena per l'assassino: "Non c'è l'aggravante della crudeltà" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Idella Cassazione hanno confermato lo sconto di pena per l'assassino: "Non c'è l'aggravante della crudeltà"

Advertising

Agenzia_Ansa : Una anziana ospite di una Rsa a Lana, in Alto Adige, è stata uccisa ieri durante l'orario di visita con una coltel… - kittesencul : @BonaMassimo @La_manina__ Hai ragione. Siamo incapaci di discutere con i fascisti che fanno di tutto per non fare a… - Rocco29051695 : Uccisa con 120 coltellate. Ma per i giudici l'uomo 'non voleva infierire' - DiacciM : RT @romatoday: Uccisa con una coltellata al cuore: omicidio in una casa di riposo, morta una donna - villaneve_6 : @TrxpQueej So che non era tua intenzione ma con questa notizia mi hai uccisa Cami -