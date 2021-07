Traffico Roma del 19-07-2021 ore 08 | 30

(Di lunedì 19 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte ditra Cesano e le rughe ci sono dei rallentamenti su via di baccanello per lavori di ripavimentazione via del Ponte degli incastri via Michele ferrajolo dove lo ricordiamo si circola a senso unico alternato rallentamenti e code poi persono segnalati sulla Salaria all’altezza aeroporto dell’Urbe stessa situazione sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare via dei Due Ponti e si rallenta anche sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossain coda poi sulla via Aurelia Malagrotta Il Grande Raccordo Anulare e di ...

