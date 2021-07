Temptation Island, grave lutto nel programma (Di lunedì 19 luglio 2021) Arriva una notizia veramente tragica da Temptation Island. Negli ultimi anni, infatti, il programma è stato ospitato dall’Is Morus Relais, lì naturalmente vi sono molte persone che lavorano dietro le quinte per dar vita alla trasmissione. Alcune di queste lavorano anche direttamente per la struttura e si occupano di accudire sia i concorrenti che tutto lo staff di Mediaset presente lì. Purtroppo una di queste persone è venuta a mancare. Ad annunciarlo sono stati indirettamente gli autori del programma, che stanno postando alcuni post e storie su Instagram per ricordarlo. Una delle menti dietro alla trasmissione ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 luglio 2021) Arriva una notizia veramente tragica da. Negli ultimi anni, infatti, ilè stato ospitato dall’Is Morus Relais, lì naturalmente vi sono molte persone che lavorano dietro le quinte per dar vita alla trasmissione. Alcune di queste lavorano anche direttamente per la struttura e si occupano di accudire sia i concorrenti che tutto lo staff di Mediaset presente lì. Purtroppo una di queste persone è venuta a mancare. Ad annunciarlo sono stati indirettamente gli autori del, che stanno postando alcuni post e storie su Instagram per ricordarlo. Una delle menti dietro alla trasmissione ...

