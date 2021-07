Temptation Island, cambio di programma: la decisione di Mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) cambio di programma di Mediaset per Temptation Island, la decisione è il passaggio al doppio appuntamento settimanale per concludere questa edizione. Temptation Island (Instagram)Anche quest’anno, come è capitato per le scorse edizioni, Temptation Island è stato uno dei programmi più seguiti. Come spesso capita, l’interesse si focalizza soprattutto nelle ultime puntate quando si scoprono le carte e le coppie raccontano come è andata a finire. In questa edizione si sono viste delle coppie che non hanno ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 luglio 2021)didiper, laè il passaggio al doppio appuntamento settimanale per concludere questa edizione.(Instagram)Anche quest’anno, come è capitato per le scorse edizioni,è stato uno dei programmi più seguiti. Come spesso capita, l’interesse si focalizza soprattutto nelle ultime puntate quando si scoprono le carte e le coppie raccontano come è andata a finire. In questa edizione si sono viste delle coppie che non hanno ...

Advertising

sonounacampana : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - IsaeChia : #GfVip 6, nel cast anche un’ex protagonista di #TemptationIsland? L’indiscrezione Tra i papabili concorrenti anch… - Babychan1 : @SVNSETAE__ C’è pure temptation island quindi cioè sono al falò con loro!!! - callmeMarty_ : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - Illy051 : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore -