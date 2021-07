Spionaggio | anche Gandhi tra potenziali obiettivi di Modi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra, l'esponente dell'opposizione Rahul, è stato selezionato due volte come possibile obiettivo di sorveglianza tra le ...

...del governo indiano presenti nella lista di numeri di telefono potenziali target didai ...i telefoni appartenenti ad almeno cinque amici intimi di Gandhi e altri funzionari del partito ......spesso coinvolge lodi routine dello Stato nazionale e il furto di preziose proprietà intellettuali come la tecnologia navale e i dati sui vaccini contro il coronavirus". Parole dure...Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, l'esponente dell'opposizione Rahul Gandhi, è stato selezionato due volte come possibile obiettivo di sorveglianza tra le dec ...19 luglio 2021 L'amministrazione Biden ha accusato il governo cinese di collaborare con bande criminali per commettere attacchi informatici diffusi, incluso uno su Microsoft quest'anno che ha colpito ...