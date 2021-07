Scontro tra auto in A1, muore donna e ferito bimbo 6 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Una donna è deceduta nell'incidente tra auto avvenuto questo pomeriggio nel tratto fiorentino dell'A1, tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. ferito il nipote di 6 anni, che era nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Unaè deceduta nell'incidente traavvenuto questo pomeriggio nel tratto fiorentino dell'A1, tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze.il nipote di 6, che era nella ...

