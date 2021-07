Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Draghi e lui tace (Di lunedì 19 luglio 2021) “La Fornero ha rovinato milioni di italiani, dovrebbe essere esiliata su un’isola” (maggio 2014). “Io la manderei su un’isola deserta a pane e acqua” (giugno 2015, guarda il video). “Se gli italiani ci dovessero dare i voti necessari per governare, la prima cosa che faremo sarà cambiare la legge Fornero e la seconda sarà mandare la signora Fornero in esilio su un’isola deserta” (maggio 2017). Per Matteo Salvini l’immagine di Elsa Fornero al confino è un miraggio inseguito da anni. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Laha rovinato milioni di italiani, dovrebbe essere esiliata su” (maggio 2014). “Io la manderei sua pane e acqua” (giugno 2015, guarda il video). “Se gli italiani ci dovessero dare i voti necessari per governare, la prima cosa che faremo sarà cambiare la leggee la seconda sarà mandare la signorainsu” (maggio 2017). Per Matteol’immagine dial confino è un miraggio inseguito da anni. Non è ...

