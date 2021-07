Roma, Nzonzi a Villa Stuart per le visite: gli indesiderati tornano ad allenarsi (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma - Anche gli indesiderati sono rientrati nella Capitale. La Roma ha richiamato al Fulvio Bernardini quei giocatori che non fanno parte del progetto di Mourinho e che lo scorso 6 luglio sono stati ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Anche glisono rientrati nella Capitale. Laha richiamato al Fulvio Bernardini quei giocatori che non fanno parte del progetto di Mourinho e che lo scorso 6 luglio sono stati ...

Advertising

Gianluc21212259 : RT @TuttoMercatoWeb: #Roma, #Nzonzi a Villa Stuart per le visite: inizierà ad allenarsi insieme ai giocatori in uscita ?? @dariomarchetti7 h… - sportli26181512 : #Roma, #Nzonzi a Villa Stuart per le visite: gli indesiderati tornano ad allenarsi: I giocatori non convocati per i… - TuttoMercatoWeb : #Roma, #Nzonzi a Villa Stuart per le visite: inizierà ad allenarsi insieme ai giocatori in uscita ?? @dariomarchetti7 - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ???? #Nzonzi è di nuovo a #Roma ?? Oggi visite mediche Villa Stuart ?? Nei prossimi giorni allenamenti a parte a Trigoria… - siamo_la_Roma : ???? #Nzonzi è di nuovo a #Roma ?? Oggi visite mediche Villa Stuart ?? Nei prossimi giorni allenamenti a parte a Tri… -