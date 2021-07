Roma | ecco l’ufficialità che può sbloccare il colpo di Mourinho

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo l’annuncio del centrocampista giunto dall’Anderlecht, Granit Xhaka è sempre più vicino all’addio all’Arsenal e lalo aspetta a braccia aperte. Buone sensazioni si respirano in casaper la conclusione della trattativa per Granit Xhaka dell’Arsenal. La società giallorossa è a lavoro senza sosta, supportata anche dal tecnico José, che può essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CarloCalenda : Ascoltate, alcune cose molto interessanti. Dipendenti AMA confermano che l'emergenza rifiuti a Roma è senza precede… - SkySport : Roma, Mourinho con droni e maxischermo: ecco la rivoluzione tecnologica. FOTO-VIDEO #SkySport #Roma #Mourinho - marcoconterio : ?? ?? Pau Lopez a Marsiglia per la firma con il #TeamOM. Nella foto con l'agente Albert Botines e l'intermediario An… - The_IAM_guy : RT @CarloCalenda: Ascoltate, alcune cose molto interessanti. Dipendenti AMA confermano che l'emergenza rifiuti a Roma è senza precedenti, e… - MariaNadiaMai2 : RT @CarloCalenda: Ascoltate, alcune cose molto interessanti. Dipendenti AMA confermano che l'emergenza rifiuti a Roma è senza precedenti, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ecco

Il Sole 24 ORE

perch abbiamo deciso di portare nuovamente in mare il nostro vitale supporto di emergenza, e ... Boicottare la Croce rossa internazionale, infatti, porterebbee La Valletta davanti alla ...- E' tutto pronto per le Olimpiadi di Tokyo . Mancano pochi giorni all'inizio dei Giochi ... Olimpiadi,gli sportivi più pagatila classifica di Forbes sugli atleti più pagati che ...L'ex compagna di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, rimasta incinta del centrocampista della Roma e adesso vicina al parto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Calciomercato Roma, c’è l’annuncio ufficiale da parte dell’Arsenal: adesso il via libero per Mourinho è totale. Pronto l’affondo decisivo. Adesso serve solamente l’affondo decisivo. Quello che potrebb ...