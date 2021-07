Petrolio in calo dell’1% dopo accordo OPEC+ (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in ribasso di circa l’1% dopo che i Paesi OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio checomprende membri del cartello e membri esterni) hanno raggiunto un accordo sull’aumento della produzione del greggio, due settimane dopo lo stallo delle trattative per il disaccordo degli Emirati Arabi Uniti sulle misure proposte. Alle 8.30, i future sul greggio Brent di settembre hanno raggiunto i 72,89 dollari al barile, in ribasso di 0,71 dollari o dello 0,96%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di settembre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono in ribasso di circa l’1%che i Paesi(la formulazione allargata dei produttori di greggio checomprende membri del cartello e membri esterni) hanno raggiunto unsull’aumento della produzione del greggio, due settimanelo stallo delle trattative per il disdegli Emirati Arabi Uniti sulle misure proposte. Alle 8.30, i future sul greggio Brent di settembre hanno raggiunto i 72,89 dollari al barile, in ribasso di 0,71 dollari o dello 0,96%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di settembre ...

