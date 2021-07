Petagna: “Napoli-Verona? Chiediamo scusa ai tifosi, vogliamo voltare pagina” (Di lunedì 19 luglio 2021) L’attaccante rompe il silenzio dopo la cocente delusione della scorsa stagione Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 luglio 2021) L’attaccante rompe il silenzio dopo la cocente delusione della scorsa stagione Andreaha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdopo la vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Petagna dal ritiro di Dimaro: 'Ho le carte in regola per giocarmela qui' e poi racconta il suo rapporto c… - Inviaggio65 : RT @napolista: Sul CorSport le parole dell’attaccante del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: «Si tratta di una pagina triste che vogliamo dim… - mannychef9 : RT @MarcoDiMaro: 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chiede scusa… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chiede scusa… - MarcoDiMaro : 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chied… -