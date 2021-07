Napoli | Vomero | arrestati due ladri di marmitte

(Di lunedì 19 luglio 2021). I Carabinieri arrestano duea Piazza Leonardo mentre smontavano la marmitta di un’auto in sosta. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia delhanno arrestato per tentato furto aggravato Gaetano Chianese, 56enne di Melito e Claudio Buono, 52enne di Scampia. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. Un Carabiniere, libero dal

Le esequie si svolgeranno questa mattina alle 12.30 apresso la chiesa di San Gennaro alin via Gian Lorenzo Bernini..