Napoli, dedica canzoni neomelodiche al killer di Simone fuori al carcere: scoppia il caso (Di lunedì 19 luglio 2021) All’esterno del carcere di Poggioreale sono state dedicate alcune canzoni neomelodiche all’assassino di Simone Frascogna, il 19enne ucciso lo scorso novembre a Casalnuovo dopo una lite per un parcheggio. La dedica al killer Domenico Iossa è stata immortalata in video su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) All’esterno deldi Poggioreale sono statete alcuneall’assassino diFrascogna, il 19enne ucciso lo scorso novembre a Casalnuovo dopo una lite per un parcheggio. LaalDomenico Iossa è stata immortalata in video su L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

camila_healing : RT @annatrieste: Sui giornali di oggi ampio spazio al fatto che il Napoli si è complimentato tiepidamente con Insigne per la vittoria all'E… - Mestanaccount1 : @annatrieste @sscnapoli Comunque anche io avevo notato la dedica social di Insigne dove non c’era il Napoli ?? mentr… - francescobario : RT @annatrieste: Sui giornali di oggi ampio spazio al fatto che il Napoli si è complimentato tiepidamente con Insigne per la vittoria all'E… - MicheleJRomano : RT @annatrieste: Sui giornali di oggi ampio spazio al fatto che il Napoli si è complimentato tiepidamente con Insigne per la vittoria all'E… - giulia2008mm : RT @annatrieste: Sui giornali di oggi ampio spazio al fatto che il Napoli si è complimentato tiepidamente con Insigne per la vittoria all'E… -