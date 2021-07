Mr. Wrong anticipazioni ultima puntata 20 luglio 2021, proposta di matrimonio per Ezgi (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo giunti finalmente all’ultima puntata di Mr. Wrong che andrà in onda in prima serata martedì 20 luglio 2021 su Canale 5 alle ore 21:30 cerca. Nel corso dell’episodio vedrete come Cansu e Levent arriveranno ai ferri corti proprio poco prima del loro matrimonio. Infatti l’uomo non riesce ad affrontare le crisi di gelosia della piccola Zeynep e questo provocherà una rottura definitiva tra i due. Intanto Serdar dopo aver tentato di spingere Ezgi a ricattare Tolga, si mette in gioco in prima persona facendo lui stesso. Infine accadrà qualcosa che sorprenderà la Inal e farà ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo giunti finalmente all’di Mr.che andrà in onda in prima serata martedì 20su Canale 5 alle ore 21:30 cerca. Nel corso dell’episodio vedrete come Cansu e Levent arriveranno ai ferri corti proprio poco prima del loro. Infatti l’uomo non riesce ad affrontare le crisi di gelosia della piccola Zeynep e questo provocherà una rottura definitiva tra i due. Intanto Serdar dopo aver tentato di spingerea ricattare Tolga, si mette in gioco in prima persona facendo lui stesso. Infine accadrà qualcosa che sorprenderà la Inal e farà ...

